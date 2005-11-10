Bayern Monaco, Eberl insegue Olmo: è il primo obiettivo per l'attacco di Kompany
Simone Lorini
Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Bayern Monaco avrebbe individuato nel centrocampista del Barcellona Dani Olmo un obiettivo prioritario per la prossima stagione, in vista di possibili cambiamenti nel reparto offensivo.
Potrebbe essere il nome giusto qualora Musiala o Olise dovessero partire
Secondo alcune fonti, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, nutre una grande ammirazione per il nazionale spagnolo, la cui versatilità lo rende un'opzione interessante per il club bavarese. Il club bavarese potrebbe puntare su Olmo qualora Jamal Musiala o Michael Olise dovessero partire, sebbene nessun accordo sia stato ancora confermato.
Olmo, 28 anni, è sotto contratto con il Barcellona fino al 2030 e, secondo quanto riportato, desidera continuare a giocare con il club catalano nonostante la concorrenza per un posto da titolare sotto la guida di Hansi Flick.