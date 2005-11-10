Di male in peggio. Ora al Bayern Monaco si ferma anche Konrad Laimer: il terzino destro austriaco ieri, nello 0-0 in Bundesliga sul campo dell'Amburgo, era subentrato al 52' al posto di Lennart Karl ma ha dovuto lasciare nuovamente il campo appena 35 minuti più tardi. Oggi è arrivato il responso: dovrà addirittura essere operato. Il club ha comunicato che il 29enne ha riportato una lussazione tendinea alla caviglia destra. A conti fatti dovrebbe restare fuori fino a 3 mesi.

L'avvertimento

All'uscita dallo stadio, lo stesso Laimer non aveva voluto rilasciare dichiarazioni sul proprio infortunio, ma zoppicava già vistosamente. In conferenza stampa nel post-partita, l'allenatore Vincent Kompany (40 anni) aveva spiegato: "C'è un po' di sfortuna con Konny. Credo che qualcuno gli abbia pestato un piede o qualcosa del genere. Al momento non sembra promettere nulla di buono". Una nota positiva, quantomeno, riguarda Lennart Karl, che non sembra aver riportato nulla di serio negli ottavi di finale di Coppa di Germania contro l'Hertha Berlino, dopo i possibili problemi all'anca. Kompany ha però chiarito: "No, Lenny non era acciaccato. Avevamo programmato che oggi non giocasse altri 90 minuti. Il ragazzo ha pur sempre 18 anni, non bisogna dimenticarlo".

Allarme rosso

Il Bayern ha l'infermeria affollata. Oltre al capitano Manuel Neuer, sono fuori causa ben 6 attaccanti: accanto a Harry Kane e a Ismael Saibari, con Serge Gnabry e Alphonso Davies, sabato non ha potuto giocare nemmeno Michael Olise. Adesso si aggiunge anche Laimer. Jamal Musiala invece, prima della gara contro l'Amburgo, ha visto riaprirsi lo strappo muscolare alla coscia destra da cui era appena guarito: dovrà rimanere fermo almeno fino alla fine dell'anno.