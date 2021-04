Bayern Monaco, Flick: "Grande mentalità della squadra dopo l'uscita dalla Champions"

Dopo aver annunciato la propria volontà di lasciare il Bayern Monaco a fine stagione, Hans-Dieter Flick si è soffermato in termini più specifici sulla vittoria per 2-3 ottenuta oggi in Bundesliga sul campo del Wolfsburg: "Dopo la partita di martedì contro il Paris Saint-Germain, abbiamo mostrato in campo una grande mentalità contro un avversario di altissimo livello. Il nostro obiettivo era portare questi tre punti a casa. Quindi grandi complimenti alla squadra, che mi colpisce per le sue doti morali. Ora abbiamo sette punti di vantaggio a cinque partite dalla fine. Vogliamo vincere, questo è il nostro obiettivo, quindi dobbiamo rimanere concentrati".