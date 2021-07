Bayern Monaco, Kahn: "Trattativa a buon punto con Coman e Goretzka. Sono ottimista"

vedi letture

Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha parlato dei rinnovo di Kingsley Coman, in scadenza nel 2023, e Leon Goretzka, in scadenza nel 2022, dicendosi ottimista sull’accordo coi due calciatori: “Siamo in trattativa con entrambi i giocatori e siamo a buon punto, sono molto, molto ottimista. Abbiamo un ottimo pacchetto da offrire ai nostri giocatori. La possibilità di vincere tanti titoli e plasmare una nuova era del club, queste sono cose importanti per i giocatori. - continua Kahn tornando anche sull’addio di Alaba – Sappiamo che i migliori giocatori vogliono essere pagati di conseguenza, non siamo ingenui, ma a un certo punto non siamo stati più disposti ad andare oltre certe offerte. Per noi è importante raggiungere il successo sportivo mantenendo la stabilità e la solidità economica”.