Bayern Monaco, l'ossessione di Muller: "Vincere partite e titoli è quello per cui vivo"

vedi letture

Parlando a Kicker, Thomas Muller racconta la sua ossessione per la vittoria, che col Bayern Monaco ha sfoghi ripetuti: "Sono stato affamato di successo per tutta la vita. Vincere partite e titoli è quello per cui vivo. Per farlo ancora e ancora, sono pronto a lavorare sodo ogni giorno. Ma non si può mai dimenticare che non vinci nel calcio da solo, hai bisogno di tutta la squadra".