Bayern Monaco, Neuer: "Con Gignac brutti ricordi ma nel Tigres non c'è solo lui"

Nel corso della conferenza stampa pre-finale di Mondiale per Club contro il Tigres, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer si è soffermato su Gignac: "Abbiamo brutti ricordi di Gignac. Ma ora giochiamo con il club e non con la Nazionale. Gignac però non è l'unico giocatore, la chiave sarà la prestazione collettiva di tutta la squadra. vviamente è importante fermare gli esterni del Tigres. Cercheremo di allontanare Gignac dall'area di rigore in modo che non arrivi troppo vicino e che non abbia occasioni da gol".