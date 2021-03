Bayern Monaco, Zakaria e Neuhaus obiettivi in mediana. Camavinga piace ma è troppo caro

Due acquisti. Non dovrebbe discostarsi di molto il numero di nuovi acquisti durante il prossimo mercato da parte del Bayern Monaco oltre ai già sicuri Dayot Upamecano del Lipsia e Omar Richards del Reading. Stando a quanto riportato da tz i bavaresi sembrerebbero intenzionati a mettere a disposizione di Hansi Flick un nuovo difensore e un centrocampista. In quest’ottica i nomi in vetta alla preferenze dei campioni di Bundesliga per la mediana sono Denis Zakaria (24) e Florian Neuhaus (24), con Eduardo Camavinga (18) del Rennes che piace ma è ritenuto troppo costoso.