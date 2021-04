Bayern-Nagelsmann, accordo trovato: il tecnico ha chiesto al Lipsia di liberarlo a fine stagione

Il Bayern Monaco vuole Julian Nagelsmann, Julian Nagelsmann vuole il Bayern Monaco. Un matrimonio che s'ha da fare, quasi inevitabile visti i numeri strepitosi del giovane allenatore, tifoso tra l'altro del club bavarese. I maggiori media tedeschi parlano di un accordo già trovato tra le parti, e il giovane tecnico avrebbe già chiesto al Lipsia di lasciarlo andare al termine della stagione, per permettergli di coronare il suo sogno. Ma in casa Red Bull non vogliono fare sconti a quella che, in fin dei conti, è una rivale: Nagelsmann verrà liberato solo con una ricca penale (circa 25-30 milioni), quindi si profila un vero e proprio braccio di ferro.