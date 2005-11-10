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Bel colpo per Italiano, al Besiktas arriva Trossard: l'annuncio dell'Arsenal e i dettagli

Bel colpo per Italiano, al Besiktas arriva Trossard: l'annuncio dell'Arsenal e i dettagli TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:10Calcio estero
Leandro Trossard lascia l'Arsenal e si trasferisce al Besiktas di Vincenzo Italiano. Operazione da 18 milioni di euro più bonus, contratto fino al 2029.

Il Besiktas piazza un bel colpo per l'attacco. Leandro Trossard è infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore della formazione allenata da Vincenzo Italiano, con l'Arsenal che ha già ufficializzato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante belga. Il 31enne ha ottenuto il via libera per volare a Istanbul, dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto.

L'Arsenal saluta Trossard: operazione da 18 milioni

Attraverso una nota ufficiale, il club londinese ha confermato l'intesa raggiunta con il Besiktas: "Possiamo confermare di aver raggiunto un accordo con il Beşiktaş per il trasferimento a titolo definitivo di Leandro Trossard. Una volta concordato il prezzo del trasferimento, il giocatore ha ottenuto il permesso di recarsi a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e completare le formalità del trasferimento. Vi aggiorneremo una volta conclusa l'operazione". Secondo le indiscrezioni, il Besiktas verserà 18 milioni di euro più altri 2 milioni legati a bonus.

Contratto fino al 2029 per il belga

Per Trossard è pronto un contratto fino al 2029, con opzione per una stagione aggiuntiva e un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro netti all'anno. Cresciuto nel Genk, il nazionale belga era approdato in Premier League nel 2019 con il Brighton prima del passaggio all'Arsenal nel gennaio 2023. Con i Gunners ha disputato 174 partite ufficiali, mettendo a segno 36 gol e servendo 32 assist. Nell'ultima stagione ha chiuso con un bottino di otto reti e dieci assist in 50 presenze, lasciando Londra dopo aver rappresentato una pedina importante nello scacchiere dei biancorossi.

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