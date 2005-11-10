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Frosinone, il giovane Gori passa in prestito al Grosseto
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Il club giallazzurro ha annunciato il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante classe 2004 all'Unione Sportiva Grosseto 1912, dove proseguirà il suo percorso di crescita nella prossima stagione.
Il Frosinone continua a definire le operazioni in uscita in vista della nuova stagione. Il club giallazzurro ha ufficializzato la cessione in prestito dell'attaccante Lorenzo Gori, che proseguirà il proprio percorso di crescita con la maglia del Grosseto.
Frosinone, Lorenzo Gori in prestito al Grosseto
Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Grosseto 1912 per la cessione del calciatore Lorenzo Gori. L’attaccante, classe 2004, si trasferirà a titolo temporaneo.
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