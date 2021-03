Belgio, Benteke punge: "La concorrenza con Lukaku? Io sono sempre stato efficiente"

vedi letture

Romelu Lukaku cannibalizza gli spazi nell'attacco del Belgio, ma per Christian Benteke, suo vice designato, la presenza del bomber dell'Inter non rappresenta comunque un problema. Intervistato da Rtbf, l'attaccante del Crystal Palace rivendica comunque la bontà delle sue prestazioni con la maglia dei Diavoli Rossi quando è stato chiamato in causa: "Non dobbiamo prendere queste scelte sul personale. Penso di essere stato efficiente ogni volta che il tecnico mi ha chiamato. Spetta a me essere pronto e dimostrare che posso aiutare la squadra quando gioco. Sono uno dei giocatori esperti quindi non potrò nascondermi se Romelu è assente. Devo assumermi le mie responsabilità se si presentano".