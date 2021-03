Belgio, Vermaelen sicuro: "Possiamo ancora vincere un trofeo, abbiamo l'ambizione per farlo"

Thomas Vermaelen, difensore del Vissel Kobe, ha parlato dal ritirio della nazionale belga: "Sì, abbiamo il talento per vincere e serve anche l'ambizione come squadra. Vuoi partecipare nelle competizione per vincere, le persone guardano a noi come una squadra che può vincere. Ci sono tante squadre così nel mondo e non è facile vincere, ma dobbiamo avere l'ambizione per riuscirci. Alla mia età è difficile guardare troppo avanti, specialmente nel calcio. Vivo tutto anno dopo anno, poi si vedrà"