"Bello ritrovare Kakà al San Paolo. Mi aiuterà". Rivedi la presentazione di Crespo

vedi letture

Hernan Crespo si è presentato ieri come nuovo allenatore del San Paolo. In conferenza stampa, l'ex attaccante ha parlato anche di Kakà, un amico che ritroverà in Brasile e che lo aiuterà ad ambientarsi nel club: "Saranno i dirigenti a decidere che ruolo svolgerà. Posso solo dire che è una bella sorpresa averlo qui, non mi aspettavo di trovarlo, mi aveva mandato un messaggio ed è bello trovare un amico. Parliamo di una leggenda del calcio mondiale, non solo del San Paolo. Averlo qui con me è fantastico, perché conosce l'ambiente e può aiutarmi moltissimo ad accorciare i tempi di ambientamento, quei tempi che servono a un tecnico e al suo staff quando iniziano un nuovo percorso in un Paese diverso. Ritrovare volti familiari che trasmettono allegria e bei ricordi è sempre piacevole".