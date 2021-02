Benfica, Jorge Jesus: "Critiche ingiuste. Il Covid ha condizionato il nostro rendimento"

Il Benfica ha subito molte critiche nell'ultimo periodo, con l'allenatore Jorge Jesus che ha rischiato anche l'esonero. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima del ritorno della sfida contro l'Arsenal valida per i sedicesimi di finale che all'andata è terminata 1-1: "Non vado da nessuna parte perché non mi sento responsabile di questa crisi del Benfica. Né io né i giocatori, né il presidente, né la struttura. Siamo stati colpiti dalla pandemia, abbiamo avuto questi risultati e io mi prendo le mie responsabilità. Siamo stati oggetto di critiche ingiuste. Questa crisi non ha niente a che fare con la squadra, lo dico perché hanno detto che non corrono e non sudano per la maglia, ma nessuno tiene conto della malattia che nessuno riesce a controllare. Contro il Porto avevamo 10 giocatori col Covid, più 16 persone dello staff. I giocatori hanno saltato diversi allenamenti in questi due mesi, di cosa parliamo?".