Ufficiale Benfica, primo colpo invernale: è Manu Silva dal Guimaraes. Spunta una clausola

Manu Silva è il primo rinforzo del Benfica in questo mercato di trasferimenti invernale. Il centrocampista portoghese di 23 anni è stato ufficializzato oggi dalle Aquile, che in un comunicato hanno annunciato che l'ex Vitoria Guimaraes ha firmato un contratto valido fino al 2030. L'affare per portare il giocatore portoghese al 'Da Luz' dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Oltre a questa somma, i vimaranesi avranno diritto al 20% della plusvalenza di una futura vendita del rinforzo invernale, che ha firmato per quattro anni e mezzo. Anche il Vitoria Guimaraes ha confermato l'accordo per "l'alienazione totale dei diritti del giocatore" e ha sottolineato che "i valori coinvolti in questa e in altre operazioni saranno resi noti subito dopo la chiusura del mercato invernale".

Il comunicato d'addio

"Il Vitoria Sport Clube ha raggiunto un accordo con lo Sport Lisboa e Benfica per la cessione totale dei diritti del giocatore Manu Silva, con il trasferimento che avviene immediatamente. Il centrocampista, originario di Santa Maria da Feira, lascia il club dopo tre stagioni, durante le quali ha disputato 58 partite ufficiali con la prima squadra, segnando sei gol e fornendo due assist. Con una formazione completata all'Unione di Lamas e al Feirense (inclusi i sottogruppi under-23), Manu Silva ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista con il Feirense nel 2020, distinguendosi nella II Liga, tanto da essere ingaggiato dal Vitória SC a metà stagione 2022/23.

Dopo una breve esperienza con la squadra B, si è stabilito definitivamente nella prima squadra, alternandosi inizialmente tra il ruolo di difensore centrale e di centrocampista (nel 2023/24). Già nella stagione in corso, si è affermato come parte del centrocampo dei Conquistadores, segnando tre gol nella UEFA Conference League e uno nella Liga Portugal, facendo anche la differenza con due assist. Grato per i servizi resi e per la dedizione al Vitória SC, il Vitoria Sport Clube, Futebol SAD augura al giocatore 23enne le migliori felicità personali e professionali".