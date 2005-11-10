Benin, Ouorou sul no di Messi ai selfie: "Non è normale, era una occasione unica..."

Nuove polemiche travolgono Lionel Messi a margine della sua gara d'addio con la Nazionale argentina. Intervistato da Tribuna.com, il difensore del Benin, Tamimou Ouorou, ha commentato con amarezza il presunto rifiuto della stella albiceleste di scattare una foto con un avversario a fine partita. "Non lo trovo un comportamento normale. Messi è il nostro idolo e occasioni simili non capitano due volte. Forse avrà avuto i suoi motivi, ma resta un gesto discutibile, specie in un giorno di festa come la sua ultima partita in nazionale", ha dichiarato Ouorou, lasciando intendere come vi siano stati altri atteggiamenti spiazzanti ma preferendo «non giudicare nessuno».

Il centrale africano ha poi sottolineato la differente condotta di Ángel Di María: "È stato splendido con noi. Sapendo che eravamo vicini al loro ritiro, ha chiesto allo staff se volevamo incontrarlo per qualche foto. Questo significa portare rispetto". Un episodio che si inserisce in un clima già teso: lo staff tecnico del Benin, guidato dal CT Gernot Rohr, ha denunciato un atteggiamento ostruzionistico dell'Argentina a fine gara.