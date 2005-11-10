Argentina-Benin, Messi titolare alla sua ultima partita. Con lui anche Lautaro Martinez
Pierpaolo Matrone
Sarà Lionel Messi a guidare l'Argentina nella sua ultima partita con la maglia della Nazionale. Il numero 10 partirà titolare contro il Benin davanti al pubblico del Monumental, teatro scelto per il suo saluto all'Albiceleste. Scaloni schiera una formazione ricca dei giocatori protagonisti della vittoria del Mondiale 2022 e del cammino fino alla finale del 2026. In attacco spazio a un reparto di enorme qualità: insieme a Messi ci saranno infatti dal primo minuto Lautaro Martinez e Julian Alvarez.
Argentina-Benin, le scelte di Scaloni
La principale novità nell'undici scelto dal commissario tecnico è Augustin Giay, terzino destro classe 2004 del Palmeiras. Per il resto Scaloni si affida a molti dei compagni "storici" di Messi per accompagnarlo nella sua ultima notte con l'Argentina. Questa la formazione ufficiale: ARGENTINA (4-3-1-2): Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi; Lautaro Martinez, Julian Alvarez. CT: Scaloni.
La formazione ufficiale dell'Argentina
ARGENTINA (4-3-1-2): 'Dibu' Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi; Lautaro Martinez, Julian Alvarez. CT: Scaloni.