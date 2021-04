Benitez: "Liverpool-Real, basta un gol per riaprire tutto. Ma senza tifosi sarà dura"

vedi letture

Il doppio ex Rafa Benitez gioca la sfida tra Liverpool e Real Madrid, che si affronteranno mercoledì nel match di ritorno dei quarti di Champions dopo il 3-1 con cui gli spagnoli hanno trionfato nella gara d'andata: "Con un gol il Liverpool tornerebbe in corsa, anche se dovesse arrivare dopo un'ora di gioco. La chiave sarà non innervosirsi troppo, non avere fretta e rimanere concentrati. Il gol può arrivare da un momento all'altro. Servirà una maggiore aggressività. un'altra intensità rispetto alla sfida di Madrid. Purtroppo mancheranno i tifosi, che danno sempre qualcosa in più. Nella mia esperienza, il pubblico di Anfield è sempre stato un fattore importante in queste serate, uno dei motivi del successo del club".

Il Real dipende da Casemiro: "È una squadra equilibrata, grazie soprattutto a Casemiro che permette a Kroos e Modric di muoversi intorno a lui. Per vincere le partite bisogna essere equilibrati. In Inoltre Casemiro permette anche ai terzini di salire, anche se non si sbilanciano troppo. Nacho è un grande giocatore, non ho mai avuto dubbi nonostante le assenze di Sergio Ramos e Varane".