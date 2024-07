Ufficiale Besiktas, innesto per le fasce d'attacco: dal Fatih Karagumruk arriva Can Keles

Can Keles è un nuovo calciatore del Besiktas. L'ala destra classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo dal Fatih Karagumruk al club bianconero per una cifra che - secondo diversi media turchi - si aggira sui 2,5 milioni di euro. Nell'ultima stagione Keles ha collezionato 25 presenze, 5 gol e 4 assist con il Fatih Karagumruk nella Super Lig turca.

Keles, austriaco, ex nazionale Under 21, è cresciuto nell'Austria Vienna e si è trasferito solo un anno fa in Turchia, avendo un grande impatto al Fatih Karagumruk. Di seguito il post con cui il Besiktas ne ha acquistato l'arrivo in via definitiva.