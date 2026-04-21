Betis fuori dall'EL, Pellegrini: "Mazzata tremenda. Io ho un contratto, il club non cambierà"

Un anno fa appena la finale persa di Conference League contro il Chelsea, quest'anno l'eliminazione ai quarti di Europa League contro lo Sporting Braga e la delusione di tutto l'ambiente. Oggi il Betis Siviglia è al quinto posto in classifica di LaLiga, la stagione non è ancora finita e Manuel Pellegrini ha necessità impellente di chiudere in cassaforte il pass per una competizione europea.Domani contro il Girona a Montilivi i verdiblancos torneranno in campo dopo la delusione maturata la scorsa settimana in EL.

"La squadra è colpita nel morale. La sconfitta dell'altro giorno è stata brutta: non perché siamo stati surclassati sul campo, ma perché essere eliminati davanti ai propri tifosi dopo un primo tempo dominato e un vantaggio di 2-0 è stata una mazzata tremenda", ha ammesso il tecnico di 72 anni in conferenza stampa. "Tuttavia, nel calcio bisogna avere il coraggio di superare i passi falsi velocemente, così come l'umiltà di gestire le vittorie. Siamo ancora quinti in Liga e a questo dobbiamo aggrapparci fino alla fine della stagione".

Poi la guida del Betis Siviglia si è sbilanciato sul suo futuro: "Siamo tutti amareggiati, ma vedo i giocatori ancora speranzosi di poter tornare in Europa per il sesto anno consecutivo. Per quanto riguarda me, ho un contratto e non credo che il club cambierà idea per una singola partita. La mia situazione personale è l'ultima delle mie preoccupazioni; mi preme solo che il Betis vinca". Accordo, tuttavia, con un solo anno di validità rimanente.

Intanto il rush finale per la Champions è impegnativo, la classifica di Liga è corta, ma per ranking UEFA la Spagna avrà cinque squadre nella massima competizione per club. "Speriamo nella Champions, ma il quinto posto che potrebbe darne accesso non dipende solo da noi", ha detto Pellegrini, che si guarda le spalle dal Celta Vigo a -2. "La nostra priorità è difendere la posizione attuale e migliorare il gioco in queste ultime sette partite".