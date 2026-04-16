Harakiri Betis, da 2-0 a 2-4 e fuori dall'EL. Pellegrini: "35 minuti perfetti, poi è crollato tutto"
Scuro in volto, visibilmente contrariato per l'harakiri del suo Betis Siviglia. È stata questa l'espressione di Manuel Pellegrini, allenatore dei verdiblancos, nel momento in cui si è fatto avanti per rilasciare delle dichiarazioni a caldo dopo la rimonta subita dallo Sporting Braga (da 2-0 a 2-4) in casa.
"Notte durissima. È difficile trovare spiegazioni", ha esordito con un'espressione molto seria ai microfoni di Movistar. "Abbiamo giocato 35 minuti perfetti e poi è crollato tutto. Ci sono stati errori puntuali che ci hanno reso nervosi. Nel secondo tempo abbiamo creato pochissimo in avanti. Senza dubbio è una notte molto dura. Il gol che abbiamo subito è incredibile. Certamente capisco la rabbia del pubblico. Hanno tutte le ragioni per essere contrariati", la conclusione.
Ritorno quarti Europa League, i risultati
Celta Vigo - Friburgo 1-3
33' Matanovic (F), 39' Suzuki (F), 50' Suzuki (F), 90'+1 Swedberg (C)
Aston Villa - Bologna 4-0
16' Watkins (A), 26' Buendia (A), 39' Rogers (A), 89' Konsa (A)
Betis Siviglia - Braga 2-4
13' Antony (BS), 26' Ezzalzouli (BS), 38' Pau Victor (SB), 49' Carvalho (SB), 53' rigore Hortha (SB), 74' Gorby (SB)
Nottingham Forest - Porto 1-0
12' Gibbs-White (N)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.