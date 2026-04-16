Harakiri Betis, da 2-0 a 2-4 e fuori dall'EL. Pellegrini: "35 minuti perfetti, poi è crollato tutto"

Scuro in volto, visibilmente contrariato per l'harakiri del suo Betis Siviglia. È stata questa l'espressione di Manuel Pellegrini, allenatore dei verdiblancos, nel momento in cui si è fatto avanti per rilasciare delle dichiarazioni a caldo dopo la rimonta subita dallo Sporting Braga (da 2-0 a 2-4) in casa.

"Notte durissima. È difficile trovare spiegazioni", ha esordito con un'espressione molto seria ai microfoni di Movistar. "Abbiamo giocato 35 minuti perfetti e poi è crollato tutto. Ci sono stati errori puntuali che ci hanno reso nervosi. Nel secondo tempo abbiamo creato pochissimo in avanti. Senza dubbio è una notte molto dura. Il gol che abbiamo subito è incredibile. Certamente capisco la rabbia del pubblico. Hanno tutte le ragioni per essere contrariati", la conclusione.