Pellegrini commenta l'esonero di Xabi Alonso: "Valutare un lavoro in 4 mesi non è corretto"

Manuel Pellegrini ha commentato la fine dell’esperienza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, esprimendo rispetto per il percorso dell’ex centrocampista: "Mi dispiace molto per Xabi. Veniva da una carriera brillante", ha detto il tecnico cileno.

L'allenatore del Betis Siviglia ha poi chiarito il suo punto di vista sul giudizio affrettato: "Valutare un lavoro in soli quattro mesi non è corretto. Non ho tutte le informazioni interne sul perché sia stata presa questa decisione. Ogni processo richiede tempo, e da tecnico puoi solo affidarti alla maturità della dirigenza per capire fino a quando un progetto viene sostenuto".

Pellegrini dunque critica apertamente il suo ex club, sottolineando la complessità del ruolo dell'allenatore e l’importanza di dare tempo ai progetti tecnici per svilupparsi: "Ogni percorso ha i suoi tempi di elaborazione, e questo va rispettato".