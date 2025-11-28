Ufficiale Betis, arriva il rinnovo per Pellegrini: il tecnico cileno firma per un'altra stagione

Il Real Betis ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Manuel Pellegrini, che resterà alla guida del club andaluso almeno fino al 30 giugno 2027. L’accordo, esteso di un’ulteriore stagione, consolida la fiducia totale riposta dalla dirigenza nel tecnico cileno, arrivato a Siviglia nell’estate del 2020.

Da allora, l'"Ingeniero" ha trasformato il Betis in una realtà stabile del calcio spagnolo ed europeo. Sotto la sua gestione i biancoverdi hanno conquistato la Coppa del Re nel 2022 e centrato cinque qualificazioni consecutive alle competizioni UEFA, coronate quest’anno da una storica finale di Conference League, persa contro il Chelsea. Oltre ai risultati, Pellegrini ha lasciato un’impronta significativa anche nei libri di storia del club: è il tecnico con più presenze sulla panchina del Betis sia in Liga che in Europa, e detiene inoltre il record assoluto di vittorie con la squadra andalusa.

Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità e ambizione da parte del club, che vede in Pellegrini il profilo ideale per proseguire il progetto iniziato negli ultimi anni: una crescita costante, risultati duraturi e un’identità di gioco riconoscibile. Il Betis riparte dunque da una certezza: l'esperto mister cileno (classe 1953) continuerà a guidare il suo progetto fino al 2027, con l'obiettivo di migliorare questi record e vincere un trofeo.