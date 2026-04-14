Ufficiale Bombazo in MLS: Mascherano si è dimesso dalla carica di allenatore dell'Inter Miami

Terremoto improvviso in casa Inter Miami: Javier Mascherano ha annunciato le proprie dimissioni da allenatore per motivi personali, chiudendo un’esperienza breve ma straordinariamente intensa.

Nel comunicato diffuso dal club, il tecnico argentino ha spiegato la sua decisione con parole cariche di gratitudine: "Voglio ringraziare il club per la fiducia, tutti i membri dell’organizzazione e soprattutto i giocatori, che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili". Un pensiero speciale anche ai tifosi: "Porterò sempre con me il ricordo del nostro primo titolo".

Mascherano lascia dopo una stagione storica. Nel 2025 ha guidato Inter Miami alla conquista della prima MLS Cup della sua storia, oltre al titolo della Eastern Conference, firmando una delle annate più prolifiche mai viste nella Major League Soccer. La squadra ha infatti realizzato complessivamente 101 gol tra stagione regolare e playoff, stabilendo un record assoluto, con ben 20 reti nella sola postseason. Non solo successi nazionali: sotto la sua guida, il club ha brillato anche a livello internazionale, raggiungendo per la prima volta la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per Club FIFA e diventando la prima squadra MLS a battere una formazione europea in una competizione ufficiale.

Il proprietario Jorge Mas ha reso omaggio al tecnico: "Javier farà sempre parte della storia di questo club, non solo per i trofei ma per l’esempio dato ogni giorno".

Per il futuro immediato, la guida tecnica passa a Guillermo Hoyos, che assumerà il ruolo ad interim nelle prossime partite.