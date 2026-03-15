Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Video

Mascherano perde il controllo: insulti all'arbitro ed espulsione. E lite con i tifosi avversari

Mascherano perde il controllo: insulti all'arbitro ed espulsione. E lite con i tifosi avversariTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:19Calcio estero
Yvonne Alessandro

Javier Mascherano è esploso nel finale della partita tra Inter Miami e Charlotte. Mentre la partita di MLS si avviava verso lo 0-0, il tecnico della squadra rosanero si è mostrato profondamente contrariato per una decisione arbitrale e ha insultato l'ufficiale Gonzalez, rimediando così il cartellino rosso. Non solo: mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, ha avuto un duro scontro verbale con i tifosi avversari che hanno inferito sull'espulsione dell'allenatore argentino, salutandolo ironicamente a gesti.

L'allenatore dell'Inter Miami è stato estremamente veemente nelle sue proteste contro l'arbitro che, di fronte alle lamentele, lo ha inizialmente ammonito. Ma Mascherano ha continuato a inveire, era fuori di sé, quindi il direttore di gara si è visto costretto a far valere la propria posizione e a mandare lontano dalla panchina e fuori dal campo Mascherano.

A quel punto il tecnico gli ha detto di tutto e, per fargli abbandonare il terreno di gioco, è stato necessario l'intervento dei suoi collaboratori che lo hanno allontanato a forza. Deriso dai tifosi del Charlotte nel momento in cui stava rientrando nei tunnel e verso gli spogliatoi, l'ex Barcellona non ha lasciato correre e ha iniziato ad applaudirli e, in modo ironico. Incitandoli a continuare con le offese. Un'immagine d'impatto e insolita per Mascherano, solitamente noto per la sua calma. Ma questa volta i nervi sono saltati e ha perso le staffe.

Articoli correlati
Messi fa visita a Trump, parla Mascherano: "Era protocollo. Dovevamo solo parlare... Messi fa visita a Trump, parla Mascherano: "Era protocollo. Dovevamo solo parlare di calcio"
Messi vede quota 900 gol in carriera, Mascherano: "Cifra folle, per questo lui è... Messi vede quota 900 gol in carriera, Mascherano: "Cifra folle, per questo lui è unico"
Busquets si ritira, Mascherano dichiara: "Mi ha detto che proverà a fare l'allenatore"... Busquets si ritira, Mascherano dichiara: "Mi ha detto che proverà a fare l'allenatore"
Altre notizie Calcio estero
"Era su FaceTime con la divisa di scuola": Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock... "Era su FaceTime con la divisa di scuola": Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock di Rice
Di Maria, ritorno stellare col Rosario: entra e fa un assist da urlo. Con ovazione... Di Maria, ritorno stellare col Rosario: entra e fa un assist da urlo. Con ovazione dei tifosi
Bayern, rabbia e caos VAR. Tah scoppia: "Luis Diaz punito come se avesse fatto teatro"... Bayern, rabbia e caos VAR. Tah scoppia: "Luis Diaz punito come se avesse fatto teatro"
"Kane deve legarsi il braccio intorno alla testa?": Bayern, furia Kompany contro... "Kane deve legarsi il braccio intorno alla testa?": Bayern, furia Kompany contro arbitro e VAR
Mascherano perde il controllo: insulti all'arbitro ed espulsione. E lite con i tifosi... VideoMascherano perde il controllo: insulti all'arbitro ed espulsione. E lite con i tifosi avversari
Man City, altri punti persi. L'Arsenal scappa, ma Rodri: "Possiamo farcela, è già... Man City, altri punti persi. L'Arsenal scappa, ma Rodri: "Possiamo farcela, è già successo"
Bayern furioso a Leverkusen: due episodi controversi. L'arbitro ammette l'errore... Bayern furioso a Leverkusen: due episodi controversi. L'arbitro ammette l'errore su Luis Diaz
Valverde, settimana da Dio al Real: 5 gol in 8 giorni. Chi sente la mancanza di Mbappé?... Valverde, settimana da Dio al Real: 5 gol in 8 giorni. Chi sente la mancanza di Mbappé?
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
3 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
4 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean in forte dubbio, si scalda Piccoli
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, risultati e classifica: l'Inter frena, Juve 4ª per una notte. Napoli a -1 dal Milan
Immagine top news n.2 La Juve si gode Yildiz e il colpo di mercato Boga. Udine espugnata, ora è 4ª
Immagine top news n.3 L'Inter pareggia con l'Atalanta e se la prende con Manganiello. Succede di tutto a San Siro
Immagine top news n.4 Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma
Immagine top news n.6 Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1
Immagine top news n.7 Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, De Rossi: "Partita importantissima, il Verona ha bisogno di punti"
Immagine news Serie A n.2 Flachi diventa allenatore: "Oggi vedo molta meno appartenenza e tanta superficialità"
Immagine news Serie A n.3 Alisson Santos: "Giocare in Serie A è un sogno, sono molto felice di stare al Napoli"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, De Gea sotto esame: allo Zini una gara pesante tra critiche e futuro da decidere
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi si affida alla qualità di Messias: sempre in campo dal rientro dall'infortunio
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Milan sarà la gara del ritorno dei tifosi biancocelesti: Olimpico verso il pienone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Mosti: "Siamo un gruppo che merita tanto per quello che dà in campo"
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Busio: "Punto importante. Martedì c'è il derby, lavoreremo per essere al 100%"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Ferrari: "Se c'è bisogno gioco con la febbre a 40. A Carrara ci giochiamo la vita"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Saporiti: “Ripartiamo dalla reazione. Gol liberatorio dopo un periodo difficile”
Immagine news Serie B n.6 Serie B, si chiude la 30ª giornata: due gare in programma in questa domenica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Avremmo meritato la vittoria. Tranquilli e facciamo i punti che mancano"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG
Immagine news Serie C n.4 De profundis vietati, ma la Triestina rischia la retrocessione: oggi il possibile primo verdetto dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 32ª giornata: tante gare in programma domenica
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?