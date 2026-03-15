Video Mascherano perde il controllo: insulti all'arbitro ed espulsione. E lite con i tifosi avversari

Javier Mascherano è esploso nel finale della partita tra Inter Miami e Charlotte. Mentre la partita di MLS si avviava verso lo 0-0, il tecnico della squadra rosanero si è mostrato profondamente contrariato per una decisione arbitrale e ha insultato l'ufficiale Gonzalez, rimediando così il cartellino rosso. Non solo: mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, ha avuto un duro scontro verbale con i tifosi avversari che hanno inferito sull'espulsione dell'allenatore argentino, salutandolo ironicamente a gesti.

L'allenatore dell'Inter Miami è stato estremamente veemente nelle sue proteste contro l'arbitro che, di fronte alle lamentele, lo ha inizialmente ammonito. Ma Mascherano ha continuato a inveire, era fuori di sé, quindi il direttore di gara si è visto costretto a far valere la propria posizione e a mandare lontano dalla panchina e fuori dal campo Mascherano.

A quel punto il tecnico gli ha detto di tutto e, per fargli abbandonare il terreno di gioco, è stato necessario l'intervento dei suoi collaboratori che lo hanno allontanato a forza. Deriso dai tifosi del Charlotte nel momento in cui stava rientrando nei tunnel e verso gli spogliatoi, l'ex Barcellona non ha lasciato correre e ha iniziato ad applaudirli e, in modo ironico. Incitandoli a continuare con le offese. Un'immagine d'impatto e insolita per Mascherano, solitamente noto per la sua calma. Ma questa volta i nervi sono saltati e ha perso le staffe.