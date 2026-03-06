Messi vede quota 900 gol in carriera, Mascherano: "Cifra folle, per questo lui è unico"

Lionel Messi è a due passi dall'illustre traguardo. Il fuoriclasse argentino, in forza all'Inter Miami, potrebbe raggiungere sabato sera quota 900 gol in carriera nella partita di MLS contro il DC United. Attualmente a 898 reti dal suo debutto professionistico con il Barcellona, avvenuto il 16 novembre 2003, il 38enne di Rosario vuole andare a meta e finora nel campionato statunitense della stagione corrente ha siglato due centri.

"Sono uno spettatore privilegiato, niente di più, niente di meno", ha dichiarato Javier Mascherano, allenatore dell'Inter Miami, in conferenza stampa. Nonché suo ex compagno di squadra ai tempi d'oro in blaugrana: "Non ho contribuito molto ai suoi gol, né con gli assist né ora come allenatore. Ho avuto la fortuna di vedere la maggior parte, o comunque molti, dei gol che ha segnato da molto più vicino rispetto a tutti voi, e questo è un privilegio. La cifra di cui stiamo parlando è folle, ed è per questo che Leo è unico".

La ripartizione dei gol. La maggior parte delle reti di Messi risale al periodo trascorso nella Liga con il Barcellona, per un totale di 672, a cui si aggiungono i 79 gol con l'Inter Miami e altri 32 nella breve parentesi al Paris Saint-Germain. A livello internazionale, la Pulga ha messo a segno 115 reti con la Nazionale argentina. Ma ora vuole assottigliare le differenze con Cristiano Ronaldo in termini di marcature, anche se CR7 - al momento infortunato - sta inseguendo invece quota 1000 gol.