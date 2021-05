Borussia Dortmund, Haaland verso l'esclusione dalla sfida decisiva per la Champions

Erling Braut Haaland salterà con ogni probabilità la sfida decisiva nella corsa alla Champions in programma domani pomeriggio, Borussia Dortmund-Lipsia. Il norvegese, che ha già saltato la semifinale di Coppa di Germania per problemi muscolari, non è riuscito a recuperare. In questa stagione Haaland ha segnato 37 reti in 38 partite. Il Borussia Dortmund è attualmente quinto in classifica, a un punto dal quarto posto occupato dall'Eintracht Francoforte. Al Lipsia, secondo in classifica, basterà un solo punto nelle prossime tre partite per qualificarsi al massimo torneo continentale.