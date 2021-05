Borussia Dortmund, il club dà il via libera a Sancho: può partire in estate

Jadon Sancho lascerà il Borussia Dortmund in estate? Secondo quanto riportato da Sport Bild, i vertici del club tedesco avrebbero dato il via libera per la partenza del giovane talento, a patto che arrivi un'offerta adeguata. Se così sarà, il Dortmund non di metterà di traverso e lascerà partire il ragazzo.