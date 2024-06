Ufficiale Bournemouth, ingaggiato un nuovo portiere: ecco Paulsen dai Wellington Phoenix

Nuovo acquisto per il Bournemouth: la società inglese, tramite un post sui propri profili social, ha annunciato l'ingaggio di Alex Paulsen, portiere neozelandese classe 2002. Il calciatore si trasferisce dal Wellington Phoenix, con cui ha giocato per tre anni collezionando 33 presenze.

I suoi ultimi anni

Nel 2023 Paulsen divenne il portiere titolare dei Wellington Phoenix sotto il nuovo allenatore Giancarlo Italiano e giocò ogni minuto mentre il Wellington Phoenix arrivò secondo, ottenendo il suo miglior piazzamento di sempre subendo il minor numero di gol nella storia del club. Paulsen fu nominato Giocatore dell'anno dei membri del Wellington Phoenix, Giocatore dell'anno dei giocatori e Giocatore dell'anno Under-23. Fu nominato Portiere dell'anno degli uomini della A-League e condivise il premio di Giovane calciatore dell'anno con Nestory Irankunda; questa fu la prima volta in assoluto che un giocatore del Wellington Phoenix vinse il premio. Fu anche nominato nella Squadra della stagione degli uomini della A-League, ricevendo il maggior numero di voti tra tutti i giocatori. Il 20 maggio 2024, Paulsen fu convocato per l'A-League All Stars per una partita amichevole contro il Newcastle United; Paulsen iniziò la partita mentre gli All Stars vinsero 8-0.