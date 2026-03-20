Bournemouth-Manchester United apre il weekend di Premier: le formazioni, c'è Mainoo
Si apre la 31esima giornata di Premier League inglese: alle 21 il fischio d'inizio di Bournemouth-Manchester United. Fra le fila dei Red Devils di Carrick, Harry Maguire e Kobbie Mainoo, entrambi freschi di convocazione con la Nazionale inglese, partiranno titolari. Lo United punta a vincere ancora per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e anche per avvicinarsi ai cugini del City, attualmente distanti 7 lunghezze.
Le formazioni ufficiali Bournemouth-Manchester United
Bournemouth: Lammens, Shaw, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Mainoo, Fernandes, Cunha, Amad, Mbeumo.
Manchester United: Petrovic, Jimenez, Hill, Sensei, Truffert, Christie, Scott, Adli, Rayan, Tavernier, Evanilson.
La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 54 (30)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (30)
6. Chelsea 48 (30)
7. Brentford 45 (30)
8. Everton 43 (30)
9. Newcastle 42 (30)
10. Bournemouth 41 (30)
11. Fulham 41 (30)
12. Brighton 40 (30)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 32 (30)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (30)
20. Wolverhampton 16 (30)