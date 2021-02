Braga, Matheus sfida l'ex tecnico Fonseca: "Talentuoso da sempre ma ora voglio batterlo"

Matheus, portiere del Braga, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in vista della doppia sfida di Europa League contro la Roma: "Già quando mi allenava in Portogallo, si capiva che Fonseca aveva talento. Ora però proveremo ad eliminare la sua Roma, perché questa è la nostra mentalità. Abbiamo fiducia nelle nostre qualità". La Roma dei portoghesi? "Pinto ha fatto bene al Benfica, ma non conosco il suo stile". Poi sulla possibilità di affrontare Dzeko: "Studierò lui e gli altri attaccanti. Per me cambia poco se affronterò lui o un altro". Infine sul futuro, magari in Italia: "A chi non piace la Serie A? E poi a mia moglie piace la vostra lingua. Mai dire mai".