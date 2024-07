Ufficiale Brassier, niente Italia: il difensore si trasferisce dal Brest al Marsiglia, la formula

Lilian Brassier, difensore accostato anche a diversi club italiani (Milan, Bologna, Torino) è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. La notizia era nell'aria già da metà giugno e adesso è diventata ufficiale, dopo le visite mediche e la firma. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Brest. Di seguito il comunicato ufficiale dell'OM: "L'Olympique de Marsiglia è lieto di annunciare l'acquisto di Lilian Brassier dallo Stade de Brest. Il 24enne difensore centrale ha firmato un prestito con il club con opzione di riscatto dopo l'esito positivo delle visite mediche.

Formatosi allo Stade Rennais, Lilian Brassier ha esordito professionalmente in Ligue 2 nel 2019-2020, poi ceduto in prestito al Valenciennes FC, club con cui ha giocato 27 partite. Notato dallo Stade Brestois 29, è arrivato la stagione successiva al Finistère dove ha fatto apprezzare, fin dai suoi primi passi in Ligue 1, il suo impatto nei duelli e il suo gioco di testa.

Riconosciuto anche per la sua versatilità e adattabilità in difesa così come per la sua qualità di recupero grazie al piede sinistro, l'ex nazionale francese U20 si è affermato nel corso delle stagioni grazie alla sua costanza ed è diventato un titolare indiscutibile nella squadra del Brest".