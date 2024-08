Ufficiale Brentford, nessuna big di Premier per Toney: va all'Al-Ahli per 42 milioni

Ivan Toney dopo una stagione da protagonista e la convocazione all'Europeo con l'Inghilterra, era molto chiacchierato in chiave mercato, con diverse big di Premier League soprattutto accostate al suo nome. Proprio a poche ore dalla chiusura del mercato inglese però, ieri sera ha scelto l'Arabia Saudita.

Ecco l'annuncio del Brentford: "Ivan Toney è entrato a far parte dell'Al-Ahli, club della Saudi Pro League, con un trasferimento permanente, soggetto all'autorizzazione della squadra internazionale. L'attaccante lascia il Brentford dopo aver segnato 72 gol in 141 presenze. Ha avuto un ruolo chiave nella promozione dei Bees in Premier League nel 2020/21 e nelle tre stagioni di massima serie che sono seguite.

"È stato un piacere lavorare con Ivan negli ultimi quattro anni", ha affermato l'allenatore Thomas Frank - "Ha segnato in media più di un gol ogni due partite, un numero incredibile. In campo, è stato un fantastico marcatore, un giocatore di collegamento e un leader. Ha spinto la squadra, la rosa e se stesso. È stato un viaggio meraviglioso quello che abbiamo fatto insieme. Ivan ha aiutato il club e la squadra, e il club e la squadra hanno aiutato Ivan. Sono felice che abbia l'opportunità di provare qualcosa di nuovo nella sua vita e nella sua carriera. Lo ringraziamo per così tanti momenti magici e gli auguriamo tutto il meglio per il suo prossimo capitolo. Ivan se ne va come una leggenda di Brentford".