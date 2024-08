Ufficiale Brighton, Moran va a giocare in Championship: definito il prestito allo Stoke City

"Lo Stoke City ha completato l'ingaggio del centrocampista della nazionale irlandese Andrew Moran, che si unisce ai Potters in prestito per una stagione dal Brighton & Hove Albion. Il ventenne - come da comunicato ufficiale - arriva allo ST4 dopo un periodo temporaneo al Blackburn Rovers nel 2023/24, durante il quale ha fornito sei assist e due gol in 19 presenze in Championship.

Moran è diventato il giocatore più giovane di sempre del Bray Wanderers nella League of Ireland, debuttando in prima squadra all'età di 15 anni, un anno prima del suo trasferimento ai Seagulls nel luglio 2020.

Da quando si è trasferito sulla costa meridionale, il dublinese ha brillato nelle squadre dell'Academy dell'Albion, contribuendo con 14 gol e 10 assist in 42 presenze in PL2, oltre ad aver registrato altri 23 contributi diretti al gol in 24 partite nella squadra Under-18. Ha fatto il suo esordio nella nazionale maggiore irlandese a novembre e ha collezionato 11 presenze anche con la nazionale Under 21 del suo paese".