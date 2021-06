Brutto incidente stradale per Maitland-Niles: l'auto si ribalta, il giocatore dell'Arsenal illeso

Ainsley Maitland-Niles, terzino dell'Arsenal, è rimasto coinvolto questa mattina in un tremendo incidente stradale, terminato con il ribaltamento della sua Mercedes-Benz su una strada pubblica. Secondo The Athletic, dal club londinese sarebbero arrivate rassicurazioni sulle condizioni del giocatore: il medico della squadra ha assicurato che Maitland-Niles non ha riportato ferite dopo l'impatto con diversi veicoli.

A car belonging to Ainsley Maitland-Niles was involved in a traffic accident on Wednesday morning between junctions 24 and 25 of the M25.

Arsenal have confirmed that Maitland-Niles, 23, was unhurt in the incident.

More on @TheAthleticUK #AFC https://t.co/8zrfXoOM2n

— gunnerblog (@gunnerblog) June 30, 2021