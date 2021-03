Bulgaria, Stefanov critica Petrov: "Mi aspettavo più coraggio. Non capisco perché giochi Cicinho"

Il presidente dello Slavia Sofia Ventsislav Stefanov ha parlato in maniera molto critica del momento del calcio bulgaro senza risparmiare critiche nei confronti del neo ct Petrov dopo le sconfitte con Svizzera e Italia in casa: “Il calcio in Bulgaria andrà sempre peggio se non inizieremo a investire sui giovani. Dobbiamo farli tornare a giocare nelle strade dei quartieri, sui campi di calcio e non lasciarli chiusi in casa davanti a un computer. Ma la democrazia in Bulgaria ha mandato tutto a puttane. - continua Stefanov – Mi aspettato che il ct fosse più coraggioso nelle scelte, non capisco perché si affidi a certi giocatori come Cicinho che ha la velocità di un carrellino. Sono favorevole ad avere più calciatori bulgari, ma sappiamo quali sono le squadre che fanno più uso degli stranieri e una è il Ludogorets che non è mai stato e mai sarà un club che farà crescere i nostri giovani”.