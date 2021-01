Bundesliga, Hertha Berlino travolto in casa dal Werder Brema per 4-1

Sabato amaro per l'Hertha Berlino che è stato travolto per 4-1 in casa dal Werder Brema. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 10' con il rigore di Selke e dopo aver tirato un sospiro di sollievo per il rigore sbagliato da Cunha, hanno raddoppiato con Toprak al 29'. Prima dell'intervallo Cordoba ha accorciato le distanze ma nella ripresa il Werder è andato ancora a segno con Bittencourt e Sargent. Con questo successo il Brema sale a 18 punti e supera in classifica proprio l'Hertha che resta a quota 17.