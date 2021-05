Bundesliga, i risultati all’intervallo: Bayern avanti, Werder sotto e al momento allo spareggio

vedi letture

Si sono chiusi proprio in questi minuti i primi tempi dell’ultima giornata di Bundesliga, che ancora ha in bilico la qualificazione in Conference League e la salvezza. Avanti i campioni del Bayern Monaco, che contro l’Augsburg conduce per quattro reti a zero, così come sono avanti il Borussia Dortmund contro Bayer Leverkusen (in rete Haaland), l'Herta Berlino contro l'Hoffenheim, il Mainz a Wolfsburg e il Borussia Moenchengladbach, nello scontro Europa/salvezza con il Werder Brema. Tutte le altre sfide sono ferme sullo 0-0. Se il campionato si chiudesse così, sarebbe Colonia a retrocede in Zweite Bundesliga, con il Werder agli spareggi. Del Borussia Moenchngladbach, al momento, il posto in Conference League.

I RISULTATI PARZIALI

Bayern Monaco - Augsburg 4-0

Werder Brema - Borussia Monchengladbach 0-1

Colonia - Schalke 0-0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-0

Eintracht Francoforte - Friburgo 0-0

Hoffenheim - Hertha Berlino 0-1

Stoccarda - Arminia Bielefeld 0-0

Union Berlino - RB Lipsia 0-0

Wolfsburg - Mainz 0-1

CLICCA QUI PER IL LIVE BUNDESLIGA DI TMW!