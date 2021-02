Bundesliga, il Lipsia stende l'Hertha di Piatek e Khedira e accorcia: Bayern adesso a -2

Sonora vittoria del Lipsia, che espugna Berlino rifilando tre gol di scarto all'Hertha degli ex italiani Piatek e Khedira, entrambi in campo da titolari ma sostituiti nel corso del match. Dopo essere passati in vantaggio già nel primo tempo grazie a Sabitzer, i gol dei difensori Mukiele ed Orban nella ripresa hanno chiuso i conti a favore dei Die Roten Bullen, sempre secondi, e adesso a -2 dal Bayern. Ultimo posto buono per mantenere la categoria senza rischi, quello occupato dai capitolini.

Hertha Berlino – Lipsia 0-3

28' Sabitzer; 71' Mukiele; 84' Orban