C'è chi dice no.. anche al Bayern Monaco. Neuhaus sceglie di rimanere al 'Gladbach

vedi letture

Per quanto riguarda il calcio tedesco e il suo mercato interno siamo abituati a vedere il Bayern Monaco fare la figura del padrone. Assoluto o quasi. Tutti i migliori talenti del paese una volta saputo dell’interesse del club bavarese non prendono in considerazione altro. A volte però questo non accade e diventa inevitabilmente una notizia. Secondo quanto riportato da Sport1, infatti, Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Moenchengladbach, avrebbe infatti deciso di rispedire le sirene provenienti dai campioni di Germania in vista del mercato estivo. Difficile immaginare che la stessa presa di posizione venga tenuta anche da un altro dei ralenti del ‘Gladbach come Denis Zakaria da tempo nel mirino del Bayern e non solo.