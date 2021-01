Camavinga apre al rinnovo col Rennes: "Trattative in corso. Siete voi a dire che me ne andrò..."

Intervistato da RMC Sport, il giovane talento francese Eduardo Camavinga ha aperto le porte al possibile rinnovo col Rennes: "Ci sono trattative e riflessioni in corso. Vedremo se si farà... Siete voi giornalisti a dire che io me ne andrò sicuramente dal Rennes, ma in realtà per quel che mi riguarda sono concentrato al 100% su questo club", le parole dell'obiettivo tra le tante del Real Madrid di Zidane per la prossima estate.