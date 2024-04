Ufficiale Cambia un'altra panchina in Bundesliga: il Bochum ha esonerato l'allenatore Letsch

Saltata un'altra panchina in Bundesliga, il Bochum ha appena annunciato di aver esonerato Thomas Letsch, che perde l'incarico dopo poco più di un anno.

Fatale per il 55enne allenatore tedesco nativo di Esslingen l'ultima sconfitta contro il Colonia, subita in rimonta con due gol al novantesimo, ma più in generale le difficoltà degli ultimi periodi visto che nelle ultime sei gare di campionato il Bochum non ha mai vinto, subendo ben cinque sconfitte. Nei prossimi giorni il club di Bundesliga comunicherà il nome del suo sostituto in panchina.