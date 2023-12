ufficiale Bochum, il tecnico Thomas Letsch ha rinnovato fino al 2026

Il VfL Bochum 1848 e l'allenatore Thomas Letsch continueranno a lavorare insieme anche in futuro. Il 55enne, responsabile della squadra biancoblu da settembre 2022, ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026. “Per me è e rimane un privilegio poter allenare il VfL Bochum in futuro. Questo è esattamente il posto giusto per me: la città di Bochum, il club e la sua meravigliosa gente. Sono molto grato per questo. Vorrei ringraziare in particolare tutti i responsabili per la loro fiducia, dal comitato esecutivo a Patrick Fabian, da Ilja Kaenzig a Marc Lettau. Ringrazio anche i miei colleghi tecnici, tutta la squadra e lo staff e, non ultimi, tutti i tifosi per il grande impegno quotidiano. Coesione e lavoro onesto e duro: questo è ciò che distingue il Bochum e continuerà a essere la base per il nostro obiettivo principale, ovvero ottenere la salvezza", ha detto il tecnico dopo il rinnovo.