Canada-Islanda, le formazioni ufficiali: David a caccia di gol, Ellertsson gioca dal 1'
TUTTO mercato WEB
Tra le amichevoli internazionali in programma oggi, figura anche Canada-Islanda. Da segnalare la presenza dal primo minuto nelle file canadesi di Jonathan David, i cerca di soddisfazioni con la Nazionale dopo un periodo negativo alla Juventus. Un giocatore che milita in Serie A anche nell'Islanda, ovvero il genoano Ellertsson. Di seguito le formazioni ufficiali:
Canada (4-4-2): St. Clair; Sigur, Waterman, Miller, Laryea; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ali Ahmed; Larin, David. Ct: Marsch
Islanda (3-5-2): Olafsson; Palsson, Ingason, Magnusson; Ellertsson, Johannesson, Hlynsson, Haraldsson, Porsteinss; Willumsson, Oskarsson. Ct: Gunnlaugsson
Altre notizie Calcio estero
Primo piano
Serie A
Dimarco: "Nessuna mancanza di rispetto". Scamacca ok, parla l'agente di Esposito: le top news delle 18
Serie B
Di Mario: "Voglio la salvezza con l'Entella a tutti i costi. A gennaio ho dato priorità alla Virtus"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile