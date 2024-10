Ufficiale Carragher jr resta in League One: il figlio della leggenda Liverpool rinnova col Wigan

vedi letture

James Carragher, figlio della leggenda del Liverpool Jamie, proseguirà la sua carriera in League One, ossia la terza divisione del calcio inglese. A 21 anni, dopo sette trascorsi tra le giovanili e le prime apparizioni in prima squadra (oltre a due prestiti all'Oldham e all'Inverness), il difensore quest'anno si sta imponendo come perno della squadra e ha già collezionato 13 presenze.

Ora i Latics hanno annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 2027: "Siamo lieti di annunciare che James Carragher ha prolungato il suo contratto con il Wigan Athletic. Carragher ha firmato il prolungamento al Brick Community Stadium almeno fino all'estate del 2027, con il nuovo contratto che certifica il suo eccezionale inizio nella campagna Sky Bet League One 2024-25".