Caso Vela in Messico, l'attacco di Zague: "La Nazionale non è come il menù di un ristorante"

vedi letture

Roberto Alves "Zague", storico ex calciatore della Nazionale messicana, ha attaccato duramente Carlos Vela e il suo rapporto di amore e odio con El Tricolor: "Io sto col nostro ct Gerardo Martino. La Nazionale del tuo Paese non è come un menù al ristorante in cui scegli quando giocare, quando no, con chi e con chi no. La Nazionale deve essere, sempre e comunque, un orgoglio per ogni calciatore che la rappresenta", le sue critiche parole riportate da Record sull'esclusione dell'attuale attaccante del Los Angeles FC dalla Selección Olímpica del Messico.