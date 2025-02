Ufficiale Cessione record in Bulgaria: il Ludogorets cede Cruz al Botafogo per 10 milioni

Cessione record per il calcio bulgaro e ancora una volta è il Ludogorets, club dominatore dell’ultimo decennio nel paese dell’est, a firmarlo. La squadra di Razgrad infatti ha annunciato l’addio dell’attaccante Rwan Cruz al Botafogo – club vincitore dell’ultima Libertadores – per una cifra di circa 10 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita. Il precedente record era stato fissato dalla cessione di Igor Thiago al Bruges per 7,9 milioni di euro nel 2023.

Il brasiliano classe 2001, che in questa stagione ha segnato 11 gol in 34 presenze, lascia la Bulgaria dopo un anno e mezzo, era infatti arrivato nel luglio 2023 dal Santos, in cui ha messo a segno 30 gol e 12 assist in 83 presenze. “Nel Ludogorets ho vinto i primi trofei della mia carriera. - il saluto dell’attaccante - Ringrazio il club per tutto. Resterò sempre uno di voi”.