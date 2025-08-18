Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Liverpool cede il 19enne Doak al Bournemouth. Tiago Pinto: "Giovane entusiasmante"

Il Liverpool cede il 19enne Doak al Bournemouth. Tiago Pinto: "Giovane entusiasmante"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:48Calcio estero
di Yvonne Alessandro

"L'AFC Bournemouth è lieto di confermare l'ingaggio del talentuoso esterno Ben Gannon Doak dal Liverpool". Comincia così il comunicato ufficiale del Bournemouth che ufficializza l'arrivo dell'ala destra di 19 anni e scuola Reds Ben Doak: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale (fino al 2030) con le Cherries dopo aver superato le visite mediche.

"Gannon Doak è cresciuto nel settore giovanile del Celtic prima di trasferirsi al Liverpool nel 2022. Ha già collezionato presenze con la nazionale maggiore della Scozia - si legge nell'annuncio ufficiale - e ha vissuto una brillante esperienza in prestito al Middlesbrough nella scorsa stagione, giocando con regolarità in prima squadra per tutta la durata del campionato e vincendo il premio di Giovane Giocatore del Mese della EFL a novembre".

Tiago Pinto, direttore del reparto calcio delle Cherries ed ex Roma, ha espresso la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club: "Ben è un giovane talento entusiasmante che ha già dimostrato il suo valore ad altissimi livelli nonostante la giovane età. Porta con sé velocità ed energia, caratteristiche che si adattano perfettamente al nostro modello di gioco, e non vediamo l’ora di aiutarlo a esprimere tutto il suo potenziale con la maglia dell’AFC Bournemouth. Siamo felici di accogliere un altro giocatore in rosa durante questa finestra di mercato, mentre continuiamo a reinvestire nella squadra".

