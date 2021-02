Champions, anche 'Gladbach-City si giocherà in campo neutro: scelta la Puskas Arena

Dopo Lipsia-Liverpool, anche Borussia Mönchengladbach-Manchester City si giocherà regolarmente, ma in altra sede. L'incontro di Champions League, originariamente in programma al "Borussia-Park", si disputerà alla "Puskas Arena" di Budapest il 24 febbraio alle ore 21. Questo a seguito delle restrizioni del governo tedesco nei confronti dei voli da e per il Regno Unito che di fatto impediscono ai Citizens di poter entrare in Germania.