Champions League, Musiala è il primo 2003 a segnare nella competizione

Non solo il record di precocità per un calciatore inglese in Champions League. Con la rete di questa sera contro la Lazio il centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala è diventato anche il primo calciatore nato nel 2003 a segnare nella massima competizione europea per club.

Jamal Musiala è il primo 2003 a segnare in Champions #LazioBayern 1991: Mangala

1992: Wilshere

1993: Oxlade-Chamberlain

1994: Kovacic

1995: Luka Zahovic

1996: Sané

1997: Embolo

1998: Passlack

1999: J. Kluivert

2000: Sancho

2001: Rodrygo

2002: Ansu Fati

2003: MUSIALA — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 23, 2021